24 marzo 2018 23:04 Tiene lʼaccordo M5s-Lega: al Senato eletta Casellati, Fico alla Camera | Gentiloni si dimette, Mattarella apre consultazioni dopo Pasqua Lʼasse tra Salvini e Di Maio sembra reggere. Nei prossimi giorni la decisione del Centrodestra su come presentarsi al Quirinale

Il Senato e la Camera hanno i loro nuovi presidenti, rispettivamente Elisabetta Casellati di Fi e Roberto Fico del M5s, eletti con un accordo che ha coinvolto tutto il centrodestra e i pentastellati. Una intesa raggiunta al mattino, ultimo colpo di scena dopo quelli delle precedenti 12 ore. L'intesa per le presidenze, hanno detto i protagonisti, non è il prodromo alla nascita del governo, ma Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono mossi in tale sintonia da dare l'idea di poter far seguire anche una nuova partita per l'esecutivo.

Dopo la rottura di venerdì sera nel centrodestra, con la Lega che converge sull'azzurra Anna Maria Bernini quando ancora Silvio Berlusconi punta su Paolo Romani su cui però c'è il veto del M5S, l'intesa giallo-verde-azzurra sembra impossibile. Invece, il miracolo avviene. Il Cinquestelle ortodosso e la pasdaran di Silvio Berlusconi sono la strana coppia su cui la maggioranza di Montecitorio e Palazzo Madama converge senza strappi, dopo il braccio di ferro di questi giorni tra le forze politiche uscite vincitrici dalle urne il 4 marzo.



Con 422 voti Fico diventa la terza carica dello Stato, Casellati con 240 la seconda dopo il capo dello Stato. Sui candidati sono finiti i voti di Fdi-Fi-Lega e M5S, Leu ha votato scheda bianca (anche se alla Camera c'è il sospetto che qualche ex Sel abbia scritto il nome di Fico) e il Pd ha optato quasi del tutto compatto per i suoi candidati, i renziani Roberto Giachetti (che si trovava a presiedere l'aula in qualita' di presidente provvisorio) e Valeria Fedeli.

Nei discorsi di insediamento Fico ha rilanciato la battaglia sul "taglio dei costi della politica", mentre Casellati ha detto di volere "condividere con tutte le donne l'onore e la responsabilità". Un democristiano vecchia maniera come Lorenzo Guerini (Pd) ha così commentato la 'nuova alleanza': "E' nata la nuova maggioranza, Salvini-Di Maio e Berlusconi è il ruotino di scorta". Per Matteo Renzi "hanno deciso i caminetti", frase che genera una serie di equivoci con i Dem, ma lui precisa che si riferisce a Lega e grillini.



Gentiloni si dimette, consultazioni dopo Pasqua - Nel pomeriggio il premier Paolo Gentiloni è poi salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni, come è prassi a inizio legislatura. Rimarrà in carica per gli affari correnti. Le consultazioni del presidente Sergio Mattarella per la formazione di una maggioranza parlamentare e di un nuovo governo inizieranno dopo Pasqua, probabilmente martedì 3 aprile.