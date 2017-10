20 ottobre 2017 19:13 Bankitalia, la "rottura" Renzi e Gentiloni: la cronaca raccontata dietro le quinte I principali quotidiani raccontano le drammatiche ore che hanno preceduto la mozione Pd contro Visco

La vicenda Bankitalia, con la mozione Pd che chiede di fatto il defenestramento di Ignazio Visco, era stata preceduta da uno scontro politico molto acceso. E tutto interno al Pd. Lo si evince dai principali giornali italiani che hanno raccolto diversi retroscena ma che portano tutti ad un unico fatto: Renzi e Gentiloni sono ai ferri corti. E poco importano i comunicati ufficiali, sono le voci di corridoio a raccontare una storia diversa.

Su Repubblica l'infuocata chat del Pd - E' il quotidiano Repubblica a raccontare di una chat su Whatsapp molto ristretta che vede protagonisti il ministro per i rapporti col Parlamento, Anna Finocchiaro, e alcune decine di deputati Dem. Quando si viene a sapere della mozione contro Visco letteralmente esplode coi vari "tu sapevi?", "ma che è sta ca...", "seguiamo i forcaioli 5 stelle? perderemo le elezioni". La Finocchiaro cerca di reggere le fila ed evitare che quella mozione, così come era stata presentata dal renziano Ettore Rosato, passi così com'è.



Ed è un lavoro molto intenso quello del ministro che alla fine riesce, ma non completamente, anche con l'aiuto del collega dell'Economia, Padoan, e con l'avallo del premier Gentiloni a smorzare i toni. Viene tolta una parte di accusa a Visco sulla "prevenzione e gestione delle crisi bancarie" e anche il testo in cui si chiedeva "discontinuità". Lasciando un piccolo spiraglio per la possibile rinomina del governatore.



Ma la chat non demorde e si parla di un errore da parte di Renzi. Il gruppo ha retto in Aula ma c'è chi ingoia amaro: "L'impatto politico esterno sarà devastante".

Su Corriere il mistero del testo non presentato a Gentiloni - "Come non hai il testo?". E' una incredula Anna Finocchiaro quella che viene raccontata sul Corriere della Sera. Quando pronuncia questa frase è al telefono col premier Gentiloni il quale gli riferisce che è stato avvisato della mozione Pd contro Visco ma che di questa mozione ha solo il "dispositivo", non il testo completo. Momenti drammatici visto che la ministra Finocchiaro lascia in tutta fretta la conferenza dei capigruppo al Senato.



E corre alla Camera dove il capogruppo Pd Ettore Rosato e la sottosegretaria Maria Elena Boschi si stanno occupando della mozione. Il resto è la cronaca che già sappiamo, del tentativo di limare, dei comunicati "rassicuranti" tra Pd e governo. Ma il Corriere va più avanti e parla di questo episodio come del colpo di pistola di Sarajevo, citando quella che fu la miccia per l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Una frattura tra Renzi e Gentiloni che non è chiaro come e se sarà sanabile.