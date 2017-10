Bankitalia, Bersani: "Le colpe alle guardie, i ladri tranquilli"

"E' in corso l'eterno gioco tra guardie e ladri. Si vuole dare tutto addosso alle guardie per lasciare tranquilli i ladri". Lo scrive Pier Luigi Bersani sulla sua pagina Facebook in merito alla vicenda su Bankitalia e alla mozione Pd contro il governatore Visco. "Faccio notare - continua - che gli Stati Uniti prima hanno messo in galera Madoff e poi si sono chiesti se la Sec avesse fatto tutto il necessario".