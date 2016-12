foto Ansa

- "Sono rattristata nel vedere che il ministro Kyenge è stato obiettivo di commenti razzisti incredibilmente offensivi e ingiustificabili". Lo ha ribadito il commissario Ue per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom, la quale ha detto di avere "un enorme rispetto per il modo in cui affronta tali attacchi". "La sua dignità, serenità e intelligenza sono impressionanti. Sostengo il suo lavoro e il suo impegno per i diritti degli immigrati", ha concluso.