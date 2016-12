Delrio: "Condivido l'allarme di Casaleggio"

foto Ap/Lapresse Correlati Casaleggio: "Scoppierà la rivolta" 07:51 - "Condivido Casaleggio anche nella drammaticità dell'appello. Ha detto una cosa vera, sarà un autunno molto difficile, e sono alcuni mesi che lo diciamo". Così il ministro per gli Affari regionali, Graziano Delrio, commenta a Modena le parole dall'esponente del M5S sulle difficoltà del Paese. "Sono stato in Sardegna e in Calabria. Qui, nei comuni che non sono sciolti per mafia, i sindaci si dimettono perché non ce la fanno". - "Condivido l'allarme di anche nella drammaticità dell'appello. Ha detto una cosa vera, sarà un autunno molto difficile, e sono alcuni mesi che lo diciamo". Così il ministro per gli Affari regionali,, commenta a Modena le parole dall'esponente delsulle difficoltà del Paese. "Sono stato in Sardegna e in Calabria. Qui, nei comuni che non sono sciolti per mafia, i sindaci si dimettono perché non ce la fanno".

"Certamente sulla ripartenza dell'economia sarà molto più importante di Imu e Iva, in termini di influenza, la decisione che prenderemo sul patto di stabilità", ha sottolineato Delrio. "Lo dimostrano - ha proseguito - le tantissime opere che potrebbero essere cantierate nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni, che potrebbero davvero muovere il Pil italiano rispetto a prima. Queste regole del patto di stabilità hanno depresso gli investimenti e abbiamo avuto così più problemi con il lavoro e con il prodotto interno lordo".



"Opere come quelle in programma di Autobrennero - ha proseguito il ministro - avranno un impatto molto superiore rispetto ad altre misure che pure sono importanti. Lo sblocco del patto di stabilità e dei cantieri sarà decisivo per creare veramente lavoro, così come i pagamenti che ovvieranno a un grande problema delle imprese, che sono il motore del Paese, ed è quello dell'accesso al credito, il fatto di dover lavorare con finanziamenti molto esigui".