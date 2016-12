Renzi ha incontrato la Merkel in segreto

foto LaPresse Correlati Matteo Renzi: il mio Pd salverà l'Italia 21:59 - Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha incontrato giovedì a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il colloquio, finora tenuto riservato, era stato concordato da tempo ed è stato incentrato sui temi di politica europea. La circostanza ha trovato conferme a Firenze, da dove è prevista la partenza di Renzi, nei prossimi giorni, per Parigi e successivamente per altre capitali europee. - Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha incontrato giovedì a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il colloquio, finora tenuto riservato, era stato concordato da tempo ed è stato incentrato sui temi di politica europea. La circostanza ha trovato conferme a Firenze, da dove è prevista la partenza di Renzi, nei prossimi giorni, per Parigi e successivamente per altre capitali europee.

In Europa il primo cittadino fiorentino si incontrerà con i leader politici nell'ottica della sua corsa sul piano nazionale.



Per quanto riguarda l'incontro con la Merkel, invece, Renzi giovedì attorno alle 14 ha portato un breve saluto a un'iniziativa della Scuola di scienze aziendali organizzata nella sede della Cassa di risparmio di Firenze, nella zona nord della città, a pochissima distanza dall'aeroporto. Nell'occasione non aveva parlato con i cronisti per allontanarsi poco dopo il suo arrivo e, evidentemente, raggiungere l'aeroporto in tempo per il volo che lo ha portato a Berlino a metà pomeriggio. Un incontro che, secondo fonti di Palazzo Vecchio a Firenze, era "privato" e del quale il presidente del Consiglio, Enrico Letta "era informato".



Tra le mete di quello che pare ormai a tutti gli effetti un "tour" di Renzi per farsi conoscere dai futuri vicini e alleati ci sarebbe poi anche Washington. E l'incontro con Obama potrebbe essere facilitato dal fatto che il nuovo ambasciatore Usa in Italia, John Phillips (che ha una tenuta in Toscana), è amico del sindaco di Firenze.