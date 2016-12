- "Ho confermato che l'Italia vuole mantenere il rapporto deficit/Pil sotto il 3% e senza fare debiti". Così Enrico Letta ha detto a Roma, in conferenza stampa con il presidente della Commissione europea Josè Manuel Barroso. Le misure del governo, ha continuato, "avranno come base le raccomandazione Ue. Faremo con parsimonia tutte le scelte di politica economica, sociale, fiscale che vogliamo portare avanti".

''Oggi la lotta contro la disoccupazione giovanile è la priorità nel dibattito politico europeo, e ora sta a noi'' fare in modo che questo dibattito si concretizzi: ''Io dopo il vertice di ieri a Roma sono più ottimista'', ha detto Letta.



Italia, Francia, Germania e Spagna sono d'accordo sulla ''volontà '' di fare in modo che il Consiglio europeo di giugno sia un vertice che ''metta i risultati concreti'' e non solo ''verbali'' a ''favore dell'occupazione giovanile''.



I governi guidati dalla Ue: meno numeri e più persone - Il formato del vertice di ieri a palazzo Chigi dimostra la volonta' dei governi europei di ''impegnarsi non soltanto avendo l'assillo dei numeri, ma anche delle persone: spesso i ministri delle Finanze sono piu' interessati ai numeri, per noi le persone sono piu' importanti dei numeri''.

''Le misure che verranno prese nelle prossime settimane avranno tutte come base politico-giuridica le sei raccomandazioni che la Commissione Ue ha rivolto al governo nell'accompagnamento della chiusura della procedura di infrazione. E' un passo politico importante, saranno la base delle scelte che faremo da ora in poi'', ha aggiunto il premier.