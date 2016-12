foto Ap/Lapresse

13:53

- L'ecobonus per l'efficienza energetica è stato prorogato di sei mesi per i privati e "di un anno" per i condomini. Lo ha precisato il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, uscendo da Palazzo Chigi. Invece il bonus per le ristrutturazioni al 50% prorogato dal cdm, ha aggiunto Zanonato, riguarderà anche gli arredi fissi (cucine, armadi a muro, bagni) e i lavori per l'adeguamento alle norme antisismiche.