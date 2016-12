Letta uno di noi: no auto blu, gira in scooter

Il nuovo premier incaricato viene definito dai suoi vicini di quartiere "una personalità illustre, ma umile ed educata", e la notizia della scelta di Napolitano ha fatto subito il giro tra le strade del Testaccio dove vive, un quartiere popolare ma che negli ultimi anni è stato scelto dalla borghesia e dalla intellighenzia romana.



"Uno di noi" - "A Palazzo Chigi salirà finalmente una persona come noi - spiegano i vicini di Letta -. E' un tipo per bene e, nonostante sia un parlamentare, non è un uomo che guarda la gente dall'alto in basso". Letta insomma ha una vita, e un comportamento, molto simili a quelli di qualsiasi altro romano.



Anche il portiere e gli stessi factotum del palazzo in cui vive, con uffici e diversi appartamenti abitati da professionisti, dicono di essere molto "affezionati" a lui. "Il dottor Letta - raccontano - è una persona discreta ma gentile con tutti. Saluta sempre e non è la figura del politico tutta privilegi, anzi".



Al mattino, raccontano, "accompagna i figli piccoli a scuola e si carica il loro zaino in spalla. Rigorosamente a piedi. Non abbiamo mai visto un'auto blu qui sotto. Lui gira in scooter. Deputati come lui se ne vedono difficilmente. Speriamo continui a essere così".