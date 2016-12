Renzi: "Io premier? C'è il veto di Berlusconi"

foto LaPresse Correlati Incarico di governo, Amato in pole

L'ipotesi Matteo Renzi a Palazzo Chigi non è più sul tappeto. "Io non sono in corsa. Ma non è stato Bersani a mettere il veto sul mio nome. Né tanto meno Napolitano", dice il sindaco di Firenze. "La mia impressione - rivela - è che, se c'è un veto, sia di Berlusconi". In ogni caso, aggiunge, la possibilità "di diventare premier non esiste. La sensazione è che sia il leader del Pdl a non volermi. E questo forse aiuta a chiarire l'equivoco una volta per tutte".

Secondo il sindaco di Firenze, come spiega a Il Corriere della Sera, "per la prima volta gran parte del Pd si è ricompattata sul mio nome. Non era mai successo. Il primo ad avere l'idea di propormi per la presidenza del Consiglio è stato Fassino. Gli altri si sono detti d'accordo". Sarebbe stato dunque il veto di Berlusconi a frenare la sua candidatura e non una diatriba interna.



Renzi prosegue: "Berlusconi ha avuto paura. Paura di andare a votare subito. Ma io non ho fretta. Magari si vota tra sei mesi. Magari il governo decolla e va avanti due anni, anche tre. Posso aspettare". Andare a Palazzo Chigi senza passare dalle urne sarebbe stata una forzatura? "A me piace rischiare", risponde aggiungendo: "Se il Capo dello Stato chiama, come fai a dirgli di no?"