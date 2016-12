Napolitano è stato rieletto al Quirinale

22:44 Obama: Napolitano, garanzia per l'Italia

"La rielezione di Giorgio Napolitano è la garanzia che Italia e Stati Uniti andranno avanti insieme nell'affrontare le sfide dei nostri tempi". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama.

22:37 Obama: ammiro decisione di Napolitano

"Ammiro la sua decisione di servire di nuovo il popolo italiano come presidente". Lo afferma il presidente americano, Barack Obama in una nota sulla rielezione di Giorgio Napolitano.

21:25 A Napolitano gli auguri di Papa Francesco

Papa Francesco, in un messaggio al presidente Napolitano, gli rivolge l'augurio di "continuare la sua azione illuminata e saggia sostenuto dalla responsabile cooperazione di tutti".

21:03 Renzi: "Ora fase nuova, Pd all'attacco"

"Speriamo che si possa aprire adesso una fase politica nuova". Così il sindaco di Firenze, Matteo Renzi. "Le parole sentite in questi giorni sono parole che costringono tutti i partiti, in particolar modo il Pd, ad avere l'intelligenza e il coraggio di andare in attacco e non fermi in difesa".

20:55 Lombardi (M5S): oggi brutta pagina della nostra storia

"Non vedo scenari peggiori rispetto a quanto accaduto oggi: non è stata proprio una bella pagina per la storia d'Italia". Così la capogruppo M5S alla Camera Roberta Lombardi sulla rielezione di Giorgio Napolitano che, dice, "formalmente è stata una decisione nel rispetto della Costituzione ma non del popolo sovrano. I cittadini - ha aggiunto - hanno il diritto di far sentire la loro voce e mi dispiace se c'è stata qualche parola eccessiva: c'è un grande dolore dei cittadini per la ferita inferta oggi".

20:23 Grillo: arriverò di notte a Roma, non potrò essere in piazza

"Arriverò a Roma durante la notte e non potrò essere presente in piazza. Domani mattina organizzeremo un incontro con la stampa e con i simpatizzanti". Lo annuncia Beppe Grillo in un post.

20:04 Grillo: solo protesta civile, isolate i violenti

''Una raccomandazione: nessun tipo di violenza ma solo protesta civile''. E' l'appello che Beppe Grillo lancia su Twitter dove chiede anche di ''isolare gli eventuali violenti''.

20:04 Renzi: io candidato? per il Congresso c'è tempo

''Da qui al congresso c'è tempo'': cosi' il sindaco di Firenze Matteo renzi ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se fosse pronto per candidarsi al congresso del Pd. ''Le vicende di questi giorni - ha poi detto Renzi - hanno dimostrato che la politica o cambia o salta in aria''. ''Non mi interessa quando il Pd andra' congresso, ma che il partito sia in sintonia con gli italiani'', ha aggiunto il sindaco di Firenze. Quanto all' ''endorsement'' di Fabrizio Barca per Stefano Rodota', Renzi ha definito l'intervento del ministro ''singolare e intempestivo''.

19:55 Monti: ora governo necessario per saggio Napolitano

Auguro al Paese, a cominciare dalla prossima settimana, quel governo che il Presidente della Repubblica nella sua saggezza considerera' necessario''. Lo dice il premier Mario Monti, rispondendo al direttore del GrRai Antonio Preziosi che chiede quale tipo di governo ora auguri al Paese.

19:53 Napolitano: "Grato per fiducia data"

"Grato per la fiducia che il Parlamento mi ha dato". Lo ha detto Giorgio Napolitano dopo essere stato rieletto come presidente della Repubblica. "E' una prova difficile in un momento cruciale", ha aggiunto. "In questa fase difficile per il Paese tutti onorino i loro doveri con l'obiettivo di rafforzare le istituzioni repubblicane", ha ribadito.

19:36 Enrico Letta: segreteria Pd dimessa

"Si è dimessa l'intera segreteria e andremo a congresso". Lo afferma al Tg3 Enrico Letta. Sulla rielezione di Napolitano, ha poi affermato: "Bene, una buona notizia. Ottima".

19:30 Monti a Napolitano: grazie presidente

Mario Monti ha telefonato dall'Aula di Montecitorio al Presidente della Repubblica per esprimergli profonda gratitudine per aver accettato, con grande spirito di sacrificio, di proseguire nel suo alto magistero istituzionale e morale, in questa difficile fase della vita nazionale.

19:29 Piazza Montecitorio stracolma

Piazza Montecitorio è stracolma di persone e alcuni accessi alla stessa piazza sono stati gia' sbarrati. Le forze dell'ordine avevano gia' anticipato che, nel caso in cui la piazza avesse raggiunto la soglia limite prevista per la capienza di persone, gli accessi sarebbero stati chiusi per motivi di sicurezza. E' stata anche chiusa al traffico via del Corso.

19:28 Renzi: ridicolo parlare di golpe

''Parlare di golpe e' ridicolo. Adesso il PD ha l'occasione di cambiare davvero, senza paura. Ci proveremo'': cosi' il sindaco di Firenze Matteo Renzi su twitter.

19:26 Rodotà: un saluto al rinnovato presidente

''Diamo un saluto al rinnovato presidente della Repubblica''. Lo ha detto Stefano Rodota' in apertura dell'incontro in corso nel Teatro Petruzzelli di Bari organizzato dal quotidiano 'la Repubblica'. ''Oggi c'e' una vicenda faticosa e difficile che si e' conclusa'', ha affermato.

