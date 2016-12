Quirinale, ecco i candidati del M5S

foto Ansa Correlati Le foto dei "papabili" 16:58 - Emma Bonino, Beppe Grillo e Romano Prodi: sono alcuni dei dieci nomi scelti dagli iscritti al Movimento Cinque Stelle per la corsa al Quirinale. Nella classifica, pubblicata sul sito di Beppe Grillo, sono presenti anche Milena Gabanelli, Stefano Rodotà, Gino Strada, Giancarlo Caselli, Gustavo Zabegbresky, Dario Fo e Ferdinando Imposimato. - Emma Bonino, Beppe Grillo e Romano Prodi: sono alcuni dei dieci nomi scelti dagli iscritti al Movimento Cinque Stelle per la corsa al Quirinale. Nella classifica, pubblicata sul sito di Beppe Grillo, sono presenti anche Milena Gabanelli, Stefano Rodotà, Gino Strada, Giancarlo Caselli, Gustavo Zabegbresky, Dario Fo e Ferdinando Imposimato.

"Il Movimento 5 Stelle ha indicato i suoi nomi per il Quirinale nella giornata di ieri. Anche ieri sono stati effettuati numerosi attacchi al sito, così come nel giorno precedente, ma non è stato possibile alterare la validità dei voti", annuncia Beppe Grillo sul suo blog per dare notizia della riuscita, dopo un primo annullamento, della votazione on-line degli iscritti al M5S per scegliere una rosa di dieci candidati alla presidenza della Repubblica.



"B&B fanno inciucio antidemocratico" - Quasi 50mila persone hanno potuto esprimere democraticamente, senza chiedere un euro a nessuno, la loro preferenza per il Capo dello Stato. Nel frattempo la coppia Bed & Breakfast Berlusconi e Bersani decideva in segreto il presidente dell'inciucio per salvaguardare entrambi, un atto antidemocratico e ributtante", aggiunge Grillo.



M5S: "48mila gli aventi diritto al voto sul web" - Nello svelare la rosa di dieci nomi tra i quali lunedì il Movimento 5 Stelle sceglierà il proprio candidato alla presidenza della Repubblica, Beppe Grillo rende noti anche i numeri degli aventi diritto al voto on-line. Si tratta di "48.282 persone iscritte al M5S al 31 dicembre 2012 con documenti digitalizzati". Nei giorni scorsi si era fatto un gran parlare dei numeri dei votanti alle "Quirinarie" del M5S. C'era chi sosteneva fossero ben oltre centomila. E invece i rigidi criteri scelti per selezionare la platea dei votanti (data d'iscrizione e invio di documenti d'identità per l'autenticazione) fanno sì che siano poco più di 48 mila gli aventi diritto. Ignoto al momento il numero di coloro che hanno effettivamente espresso il proprio voto.