Grillo contro le banche: sui contanti solo bugie

foto Ansa Correlati Lo Tsunami Tour sbarca al cinema 14:02 - Beppe Grillo lancia un nuovo affondo alle banche, contestando la loro guerra al contante in riferimento al caso Cipro. Il leader del M5S scrive infatti sul suo blog: "La vicenda cipriota è un'ulteriore smentita delle frottole care alle banche italiane e ai giornalisti ai loro ordini, che blaterano di lotta al contante come battaglia di civiltà. E' tutto falso: nessun altro mezzo di pagamento offre pari protezione e uguale garanzia di disponibilità". - Beppe Grillo lancia un nuovo affondo alle banche, contestando la loro guerra al contante in riferimento al caso Cipro. Il leader del M5S scrive infatti sul suo blog: "La vicenda cipriota è un'ulteriore smentita delle frottole care alle banche italiane e ai giornalisti ai loro ordini, che blaterano di lotta al contante come battaglia di civiltà. E' tutto falso: nessun altro mezzo di pagamento offre pari protezione e uguale garanzia di disponibilità".

L'attacco viene ulteriormente argomentato in un pezzo dal titolo "Cipro o Grecia?", in cui Grillo avverte: "L'esito della crisi cipriota ha confermato la volontà di salvaguardia dei depositi bancari fino a 100mila euro, ritenuta in qualche modo la soglia sotto cui si colloca il piccolo risparmio. Fra l'altro anche per le obbligazioni Alitalia operò in qualche modo tale limite. Appare però quantitativamente arduo, per non dire impossibile, garantire una tale protezione in caso di default dell'Italia: i risparmiatori italiani sono troppi".



"Rischio Grecia per l'Italia" - E ancora, Grillo mette in guardia da un vero e proprio rischio Grecia per il nostro Paese, pur dicendo che non si tratta di un allarme a breve scadenza. "Una fine come la Grecia non è certo prossima, ma a medio termine non si può escludere. Di fatto non la escludono i mercati finanziari".



"Cosa significa infatti - continua - uno spread di 300-350 punti ovvero un rendimento dei titoli di Stato italiani superiore del 3-3,5% a quelli tedeschi? In qualche modo significa attribuire anche più del 3% di probabilità all'insolvenza dello Stato italiano".



"Giornalismo economico la fiera degli strafalcioni" - Il comico ligure attacca poi anche i giornalisti dicendo che "il giornalismo economico italiano è la fiera degli strafalcioni. E' pura edulcorazione servile sostenere che lo spread dipenda dalla diversa liquidità o volatilità dei titoli italiani. Balle. Dipende dal maggior rischio percepito di default".