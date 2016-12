Lo Tsunami Tour sbarca al cinema

foto LaPresse 10:08 - Se n'è parlato molto e, come sempre, senza avere informazioni certe fino all'ultimo momento, o meglio fino ad oggi: lo Tsunami Tour di Grillo andrà al cinema. Dopo il tam tam delle indiscrezioni, la Stampa annuncia la data ufficiale del docufilm sui grillini e anticipa qualche stralcio della pellicola che sarà nelle sale il prossimo 10 aprile. Diretto da Francesco Raganato per la Todos Contentos y yo tambien, con la fotografia di due filmaker ragazzi, Alessandro Cartosio e Rosario Cardinale, che si sono presentati a Grillo da soli, uno di Catania, l’altro di Salerno, hanno ottenuto l’autorizzazione a stare nei backstage e seguire da vicino il camper, e si sono fatti tutte e 77 la tappe del tour. - Se n'è parlato molto e, come sempre, senza avere informazioni certe fino all'ultimo momento, o meglio fino ad oggi: lodiDopo il tam tam delle indiscrezioni, la Stampa annuncia la data ufficiale del docufilm sui grillini e anticipa qualche stralcio della pellicola che. Diretto da Francesco Raganato per la Todos Contentos y yo tambien, con la fotografia di due filmaker ragazzi, Alessandro Cartosio e Rosario Cardinale, che si sono presentati a Grillo da soli, uno di Catania, l’altro di Salerno, hanno ottenuto l’autorizzazione a stare nei backstage e seguire da vicino il camper, e si sono fatti tutte e 77 la tappe del tour.

Nel film, naturalmente, c’è il terzetto del tour, che Grillo costantemente prende in giro a modo suo, "il siciliano Aigor" che filma, "il sardo col pecorino" e il suo Ipad, e "questo qui che ha vissuto in Costa Rica e ci guarda dall’alto in basso perché non ci capisce", l’autista. Ci sono spezzoni di discorsi dai palchi, ma anche cene, e chiacchierate nella notte,e anche momenti umani che magari non ti saresti mai aspettato. Si legge sulla Stampa di un Grillo che quando è fuori dai riflettori è molto diverso che nelle arringhe. Dice per esempio che "non è un problema personale, ci sono anche politici corretti, ma è un sistema che è marcio", parla della sua delusione "di sinistra", si sfoga a ogni angolo, e comunque, quando il giornalista francese gli chiede "Pas de alleance avec Bersani?", la risposta è secca, "assolutamente no". Insomma, non fa una piega.