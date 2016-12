Governo,Napolitano riconvoca i partiti

Nulla di fatto per la formazione del nuovo governo. Pier Luigi Bersani è andato da Giorgio Napolitano. Gli "ho riferito che le consultazioni non hanno portato a un esito risolutivo", ha detto il segretario del Pd. Intanto il presidente della Repubblica si è riservato di "prendere senza indugio iniziative che gli consentano di accertare personalmente gli sviluppi possibili", ha reso noto il segretario generale del Quirinale, Donato Marra.

21:39 Fico (M5S): "Decideremo passo dopo passo"

"Aspettiamo gli sviluppi. Decideremo passo dopo passo". Lo dice il deputato del M5S Roberto Fico, parlando con i cronisti a Montecitorio, a chi lo interpella su cosa farà il M5S nel caso si profili la nascita di un governo del presidente. A chi gli fa notare che i parlamentari 5 Stelle hanno lasciato Roma per la Pasqua e dunque non possono riunirsi per decidere la linea, Fico replica: "Possiamo essere convocati e incontrarci in qualsiasi momento. Molti di noi restano a Roma e gli altri ci mettono poco a tornare".

21:21 M5S A Napolitano: "Pronti per governare"

Videomessaggio su Youtube del Movimento 5 Stelle al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. "Siamo pronti, Presidente, siamo pronti per governare. Perché no?", si legge nella lettera accompagnata dalle note della canzone di Lucio Battisti "Perché no?". "Vogliamo un Paese migliore nel rispetto della Costituzione, vogliamo un paese civile non più in mano ai cialtroni e agli imbroglioni. Solo questo chiediamo, le sembra troppo? Ci metta alla prova, signor presidente. Non chiuda la porta, noi siamo pronti".

21:18 Alfano: "La nostra linea non cambierà"

"Bersani non è uscito dal vicolo cieco. Dobbiamo evitare che in quel vicolo finisca l'Italia. La nostra linea è stata costruttiva e non cambierà. Domani incontreremo fiduciosi il presidente Napolitano". Lo scrive su Twitter il segretario del Pdl Angelino Alfano.

20:12 Schifani: "Bersani ci ha fatto perdere tempo"

"L'ostinazione dell'onorevole Bersani di dar vita ad un governo di minoranza senza il sostegno del Popolo della Libertà ha fatto perdere tempo prezioso al Paese e alla soluzione dei suoi problemi. Confidiamo nella saggezza e nell'autorevolezza del presidente della Repubblica perché si possa dare al Paese un governo stabile, duraturo, di pacificazione e di responsabilità". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori del Pdl Renato Schifani.

19:44 Domani nuove consultazioni

Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha indetto per domani un nuovo giro di consultazioni con i partiti. Il portavoce del Quirinale ha spiegato che si parte alle 11 con il Pdl, poi alle 16 il M5S, alle 17 Scelta Civica e alle 18 il Pd.

19:22 Bersani: "Ho detto no a condizioni inaccettabili"

"Ho riferito dell'esito del lavoro di questi giorni che non hanno portato a un esito risolutivo". Così Pier Luigi Bersani ha riferito di aver detto al presidente della R>epubblica nel colloquio. "Ho spiegato le ragioni e illustrato gli elementi di comprensione anche positivi attorno ad alcuni punti, ma ho descritto anche le difficoltà derivate da delle preclusioni o condizioni che non ho ritenuto accettabili", ha aggiunto prima di andarsene senza accettare domande dalla stampa.

19:16 Governo, la palla torna a Napolitano

Per la formazione del governo la palla torna al presidente della Repubblica, che dovrà decidere come uscire dall'impasse. Napolitano, ha riferito il segretario generale del Quirinale, Donato Marra, "si è riservato di prendere senza indugio iniziative che gli consentano di accertare personalmente gli sviluppi possibili".

19:15 Consultazioni: esito negativo

Le Consultazioni hanno avuto esito negativo: lo ha riferito il segretario generale della presidenza della Repubblica. Il segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, ha riportato al capo dello Stato la sua rinuncia all'incarico per "difficoltà da preclusioni inaccettabili".

18:53 Daga (M5S): "Diretta streaming? Ci siamo dimenticati"

"Lo streaming? Ce lo siamo dimenticato...". Così la deputata del Movimento 5 Stelle, Roberta Daga, risponde a chi, al termine della riunione del gruppo a Montecitorio, le chiede come mai si sia deciso di non utilizzare la diretta web nell'incontro di oggi e neanche in occasione della riunione che ha deciso la linea da tenere prima delle consultazioni con Bersani. "Non c'è un criterio - spiega la parlamentare - a volte si decide di farla e altre no. Non possiamo mica andare anche al bagno con la webcam sulla testa...".

18:02 Bersani al Quirinale

Il premier incaricato, Pier Luigi Bersani, è giunto al Quirinale, dove riferirà l'esito delle consultazioni al presidente della Repubblica.

15:53 Grasso: "Larghe intese? Non me ne intendo"

"Non sono un politico, sono spostato in politica e cerco di portare soprattutto il buon senso: non mi intendo di queste alchimie". Così il presidente del Senato, Pietro Grasso, ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse favorevole ad un governo di larghe intese. "Ora - ha commentato in merito ad un possibile incarico che lo riguardi - ho un'importantissima funzione e spero di poterla esercitare con celerità e dedizione nel momento in cui ci sara' un nuovo governo".

15:52 M5S: "Prorogatio governo in carica e legge elettorale"

L'idea del M5S è quella della "prorogatio: si proroga il governo in carica per gli affari correnti e al contempo si iniziano a fare le leggi necessarie in Parlamento. Poi si può andare alle elezioni". Lo spiega "l'ideologo" del Movimento 5 Stelle, Paolo Becchi, su "La Cosa" aggiungendo che in questo periodo si dovrà fare la riforma elettorale.

15:22 Grasso: "Serve governo a tutti i costi"

"Questo Paese ha bisogno di un governo a tutti i costi per ripartire". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, in visita alla Città della Scienza a Napoli. "I cittadini - ha aggiunto - non comprenderebbero, sembra quasi che diamo la colpa a loro perché non sono riusciti a votare in modo da farci governare".

14:59 Montezemolo: basta alchimie, subito un governo

"Sento parlare da giorni di alchimie politiche e tatticismi partitici che nulla hanno a che fare con il governo del paese e le risposte che i cittadini si attendono, in un momento drammatico per imprese e famiglie". Così Luca Cordero di Montezemolo, sul sito di Italiafutura, in un editoriale dal titolo "Non c'è alternativa al governo di scopo". "Esecutivi che nascerebbero con formule strane, assenze dall'aula, astensioni e negoziazioni sottobanco. Ma ci rendiamo conto - scrive Montezemolo - di cosa sta accadendo in Italia e in Europa?".

13:07 Grillo: "Parlamento può lavorare anche senza governo"

"Se l'Italia è senza governo (in realtà è in carica Monti) ha pero' un Parlamento che può già operare per cambiare il Paese". A sostenerlo è il leader del M5S, Beppe Grillo, che sul suo blog spiega come "non è necessario un governo per una legge elettorale o per misure urgenti per pmi o per tagli delle Province. Il Parlamento le può discutere e approvare se solo volesse sin da domani".

