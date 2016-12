Sicilia, Crocetta revoca l'incarico a Battiato

foto Ufficio stampa Correlati Fiorello imita Battiato dopo la gaffe

"Troie in Parlamento", bufera su Franco Battiato

La gaffe di Franco Battiato 17:43 - Il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, ha revocato l'incarico di assessore regionale al Turismo a Franco Battiato. La decisione è stata presa dopo le dichiarazioni di Battiato che ieri aveva detto: "Inaccettabili queste troie in Parlamento". "Affermazioni gravi", le aveva definite Crocetta. Lo stesso provvedimento è stato preso anche per lo scienziato Antonio Zichichi che conclude la breve esperienza come assessore ai Beni culturali. - Il governatore della Sicilia,, ha. La decisione è stata presa dopo le dichiarazioni di Battiato che ieri aveva detto: "". "Affermazioni gravi", le aveva definite Crocetta. Lo stesso provvedimento è stato preso anche per lo scienziatochecome assessore ai Beni culturali.

Gli uffici della Presidenza della Regione stanno predisponendo gli atti per la revoca dei mandati. A breve il "licenziamento" di Battiato sarà ufficiale. In una nota ufficiale il presidente della Regione "prende atto della disponibilità degli assessori Battiato e Zichichi di rinunciare al loro mandato e ha revocato, a partire dalla data odierna, l'incarico assessoriale".



Crocetta: "Zichichi parlava di raggi cosmici invece che lavorare" - Il governatore Crocetta ha spiegato che "Di Zichichi non se ne poteva più, bisognava lavorare e invece lui parlava di raggi cosmici. Forse, sarebbe stato meglio utilizzarlo come esperto".



Grasso in visita a Palermo dopo la "polemica Battiato" - Il presidente del Senato, Pietro Grasso, sarà a Palermo in visita ufficiale alla Regione siciliana, venerdì prossimo. Grasso ha accolto l'invito del governatore Crocetta, che ieri gli ha scritto una lettera di scuse dopo le polemiche suscitate dalle di Battiato sulle donne in Parlamento.



Boldrini: "Decisione Crocetta condivisibile" - "Penso che quanto sia accaduto ieri sia stato veramente oltraggioso: la scelta del governatore Crocetta è una misura condivisibile". Così la presidente della Camera, Laura Boldrini, commenta la decisione di "licenziare" Battiato.