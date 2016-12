Renzi: Pd unito, a Bersani la prima mossa

foto LaPresse Correlati Berlusconi: "Senza schede nulle vincevamo"

Prima uscita pubblica per Matteo Renzi dopo il voto di febbraio. Il sindaco di Firenze, a "Ballarò", ammette di essersi ''mangiato le mani: abbiamo buttato fuori un calcio di rigore''. Ma ora guarda avanti: ''Credo che Bersani abbia diritto a fare la prima mossa per il governo ma il Pd deve essere unito'', ha detto il sindaco spiegando che l'intesa con Grillo è ''molto difficile ma ha diritto di provarci. I miei consigli? A lui non servono".

Spero ci riesca'' ha aggiunto Renzi ''ma deve avere tutto il Pd dietro''.



Il Pd sia unito - ''Bersani - ha proseguito - non ha bisogno dei miei consigli, ci ho parlato il giorno dopo le elezioni: credo domani presentera' la sua proposta e tutto il Pd credo gli andràdietro, gli dirà Ci siamo e se non va in porto e colpa di Grillo''. Quanto all'ipotesi di un nuovo voto a breve, Renzi ha osservato: ''E' una possibilitàconcreta, certo, ma è la soluzione meno auspicabile''.



Renzi premier? - ''E' un'ipotesi che non sta nè in cielo nè in terra - ha risposto a Floris -: secondo lei dopo aver perso le primarie passo dall'uscita di servizio?''. Renzi ha poi ribadito che non intende ''accoltellare'' Bersani: ''Già ci sono troppi giaguari e tacchini non possiamo permetterci le jene del giorno dopo''. ''Farò qualcosa quando vincerò: è anche questa la credibilità della politica'', ha rimarcato Renzi.