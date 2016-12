Berlusconi: "Senza schede nulle vincevamo"

foto LaPresse Correlati Governo tecnico? No del M5S

17:38 - "Se non ci avessero annullato in media cinque voti a sezione avremmo vinto di oltre 250mila voti". Lo ha detto il leader del Pdl, Silvio Berlusconi, all'incontro con i neoeletti lombardi. Berlusconi ha poi dettato la linea del partito. "Aspettiamo di vedere la direzione del Pd. Poi la prossima settimana ci riuniremo per eleggere i capigruppo - ha aggiunto - servono facce nuove".

Il leader del Pdl, nel corso dell'incontro a villa Gernetto, avrebbe anche annunciato di voler portare il Pdl in piazza almeno una volta al mese. L'evento si potrebbe chiamare "piazze della libertà". Vorrei "tornare in piazza con Forza Italia", ha aggiunto.



"L'Imu va soppressa" - Berlusconi è tornato a parlare dell'abolizione dell'imposta sulle abitazioni. Poi si è soffermato sul fattore psicologico come prima causa della crisi economica. Questa - ha aggiunto - è stata la colpa più grande del governo Monti.



"Bersani dimostri di essere un leader" - Aspettiamo di vedere che Bersani continui a prendere porte in faccia da Grillo, poi vediamo se il segretario del Pd è un leader e sa guidare i suoi o se li porta a sbattere. Lo ha detto Silvio Berlusconi, a quanto raccontano, nel corso dell'incontro a villa Gernetto con gli eletti lombardi.



"Imprenditori tutti preoccupati" - Ho parlato con le associazioni degli imprenditori, sono tutte preoccupate, ha ribadito il leader del Pdl. Ha poi aggiunto che nei sondaggi la coalizione di centro destra è avanti mentre Scelta Civica di Monti è scesa al 6,2%.