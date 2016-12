Napolitano: "L'Italia non è allo sbando"

- "Il governo Monti è ancora in carica, l'Italia non è allo sbando". Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rassicura i mercati e la Ue, dopo le elezioni che per ora non danno uno scenario politico chiaro. "Non vedo rischio di contagio", ha poi aggiunto, rispondendo ai timori della Germania che paventava l'effetto Grecia anche in Italia, e ha sottolineato che "per avere un nuovo governo esistono tempi tecnici da rispettare".

"Per contagiare - ha aggiunto - prima bisogna prendersi una malattia e noi per il momento non abbiamo preso nessuna malattia. Abbiamo da gestire un risultato elettorale complicato. Si è espresso il popolo e noi dobbiamo confrontarci rispettosamente con la volontà espressa dal popolo e dagli elettori".- Giorgio Napolitano, nella conferenza stampa a Berlino con il presidente tedesco Joachim Gauck, ha affermato: "L'Italia non può non seguire la grande strada europea e quindi assumersi le proprie responsabilità e fare la sua parte di sacrifici".- Tornando sullo scenario post-voto, il presidente della Repubblica ha escluso un anticipo dei tempi previsti per l'avvio delle consultazioni per la formazione del nuovo governo sollecitato da quanti temono che l'incerto risultato elettorale possa allarmare i mercati. "Ci sono degli adempimenti da rispettare" come la verifica degli eletti, la nomina dei presidenti delle Camere e la composizione dei gruppi parlamentari, ha spiegato Napolitano, "quindi non vedo quale sia la possibilità di una accelerazione".- "Ognuno è libero di pensare dentro di sé quello che vuole, ma quando si parla di cose che riguardano libere elezioni di un Paese amico, bisogna essere molto ponderati nei giudizi e non deve mai venire meno una regola di discrezione e rispetto". Lo ha ribadito oggi il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, tornando sull'episodio che lo ha costretto ad annullare un incontro con il candidato premier della Spd, Peer Steinbruck . "E' stato uno spiacevole imprevisto", ha aggiunto Napolitano.Dal canto suo, nell'incontro con il presidente Giorgio Napolitano, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha espresso nuovamente la propria fiducia nella responsabilità delle forze politiche che devono formare un nuovo governo in Italia. Angela Merkel ha inoltre augurato a Napolitano "di avere successo nell'adempimento del suo ruolo in questo processo" post-elettorale.- Poi è intervenuto anche il presidente tedesco, Joachim Gauck, in una conferenza stampa con Napolitano. "Come tedeschi non dobbiamo dire che stiamo temendo il rischio di un contagio in Europa", ha dichiarato. "Non pensiamo affatto che l'Europa sia alla fine dei suoi giorni, certo c'è un dibattito e dobbiamo comprendere e vedere ciò che può esprimere l'Italia", ha concluso.