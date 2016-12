01:42 La Russa: "Abbiamo 8-10 deputati"

"Qualora il centrodestra perda alla Camera prenderemo 8-10 deputati". Lo ha detto Ignazio La Russa, fondatore di Fratelli d'Italia-centrodestra nazionale. "Se invece dovesse prevalere il centrodestra, allora - ha aggiunto La Russa - saremmo a circa venti eletti".

01:09 Il Viminale diffonderà i dati definitivi

Il Viminale continuerà a fornire i dati degli scrutini fino a quelli definitivi. Lo si apprende da fonti del ministero che sottolineano come quelli forniti siano sempre dati "ufficiosi", in attesa delle verifiche degli uffici elettorali preposti.

00:37 Alfano: "Viminale non ufficializzi dati"

I dati del Viminale "sono solo ufficiosi, soggetti inevitabilmente ad un margine di errore" "certamente superiore allo scarto dei voti, davvero minimo, che si registra tra le prime due coalizioni della Camera". Lo afferma Angelino Alfano chiedendo al ministero di dichiarare il "too close to call".

23:58 Giannino: "Berlusconi non vince grazie a noi"

"A ora, alla Camera è 'Fare' a non far scattare a Silvio Berlusconi il premio di maggioranza. Che mi asfalti tutte le sere Striscia la notizia, ok così". Lo scrive su Twitter Oscar Giannino.

23:55 Bersani: "Situazione delicata per l'Italia"

"Il centrosinistra ha vinto alla Camera e per numero di voti anche al Senato. E' evidente a tutti che si apre una situazione delicatissima per il Paese. Gestiremo le responsabilità che queste elezioni ci hanno dato nell'interesse dell'Italia". Così Pier Luigi Bersani commenta l'esito dello spoglio alla Camera e Senato.

23:30 Vendola: "Tocca a noi costruire maggioranza"

Spetta al Pd e a Sel "l'onere di costruire una maggioranza anche al Senato": lo dice il leader di Sel Nichi Vendola, commentando i dati elettorali in sala stampa. "Se i dati venissero confermati il centrosinistra ha la maggioranza sia al Senato sia alla Camera e tocca a noi la responsabilità di avanzare una proposta".

23:25 Pd: "Abbiamo vinto alla Camera"

"Il centrosinistra ha vinto alla Camera ed è avanti di 365mila voti al Senato". Lo afferma l'ufficio stampa del Pd quando lo spoglio è arrivato alle battute finali.

23:10 Alfano: "Maggioranza non è col Pd"

"Non mi sento di fare prognosi con uno 0,8 ballerino. Quando noi abbiamo vinto nel 2008 abbiamo vinto con chiarezza. E' chiaro che non c'è una maggioranza degli italiani a sostegno di Bersani". Lo afferma Angelino Alfano.

22:48 Monti: "Sono soddisfatto del voto"

Il premier uscente Mario Monti, commentando i risultati non definitivi delle elezioni, si è detto soddisfatto del risultato ottenuto. "I sondaggi ci accreditavano qualche punto in più, ma il risultato ottenuto ci gratifica". "Ci hanno votato oltre tre milioni di italiani e lo hanno fatto non nel proprio interesse, ma in quello generale".

22:31 Giannino: "Italia problema numero 1 d'Europa"

"A quest'ora l'Italia è tornata il problema numero uno dell'Europa. Non ci sarebbe nulla di cui rallegrarsi". Lo ha scritto l'ex leader di Fare, Oscar Giannino, su Twitter. In un altro tweet Giannino ha scritto: "Allo stato, governo di pochi mesi per abbattere costi politica e nuova legge elettorale, e un nuovo capo dello Stato fuori da vecchi partiti".

22:17 Enrico Letta: "No al ritorno alle urne"

Quella del "ritorno al voto non pare la prospettiva da seguire". Lo ha detto il vice segretario del Pd, Enrico Letta, a proposito dell'esito del voto. "L'Europa - ha aggiunto - guarda con incredulità all'Italia".

22:08 Fini: "Risultato totalmente negativo"

"Per quanto ci riguarda è impossibile nascondere un risultato totalmente negativo ed è inutile recriminare. Per l'Italia temo che il peggio debba ancora venire". Lo afferma in una nota il presidente della Camera e leader di Fli, Gianfranco Fini.

21:57 Grillo: "Governo Pd-Pdl? Andranno avanti 6-7 mesi"

Nessun accordo con Pdl e Pd. Lo lascia intendere Beppe Grillo in collegamento telefonico con la web tv del M5S. "Faranno un governo Pdl-Pd? Ma sì, per forza", risponde. "Noi siamo il vero ostacolo - aggiunge - Contro di noi non ce la possono più fare. Potranno andare avanti ancora per 6-7 mesi".

21:48 Grillo: "Ridare l'Italia a Berlusconi è un crimine contro la galassia"

"Bisognerà fare due calcoli perché ci sono una ventina di milioni di italiani che non hanno voluto osare perché forse, sotto sotto, gli sta bene così: riconsegnare a Berlusconi il Paese per sei mesi o un anno credo che sia un crimine contro la galassia". Lo afferma Beppe Grillo in streaming su "La Cosa", la web tv del M5S.

21:45 Grillo: "Saremo 110 in parlamento e milioni fuori"

"Saremo una forza straordinaria. Faremo tutto ciò che abbiamo detto: il reddito di cittadinanza, nessuno indietro. Saremo 110 dentro e qualche milione fuori". Lo afferma Beppe Grillo in streaming su "La Cosa", la web tv del M5S, commentando i dati elettorali.

Ultimo aggiornamento 01:42