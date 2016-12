Monti si dimette, i commenti dei politici

foto Ansa Correlati Il retroscena: Monti pensa ad una sua lista

Monti: "Dopo la legge di Stabilità mi dimetto"

Monti via dal Quirinale dopo il colloquio 23:42 - "Di fronte all'irresponsabilità della destra che ha tradito l'impegno assunto un anno fa davanti al Paese, aprendo di fatto la campagna elettorale, Monti ha risposto con un atto di dignità che rispettiamo profondamente. Noi siamo pronti ad operare per l'approvazione nei tempi più rapidi della legge di stabilità". Così il leader del centrosinistra Pier Luigi Bersani commenta l'annuncio delle dimissioni di Monti.

Alfano: "Noi responsabili, voteremo ddl Stabilità"

"Siamo prontissimi a votare il disegno di legge di stabilità, stringendo i tempi. Anche qui sta la nostra responsabilità, esattamente come avevamo preannunciato al Presidente della Repubblica e formalmente affermato in Parlamento. Noi ci siamo. Bersani, in questo momento così delicato, sospenda i toni da campagna elettorale". E' quanto dichiara il segretario politico del Pdl, Angelino Alfano.



Maroni: "Via Monti, bravo Alfano"

"Monti si dimette, evviva! Fine dell'anomalia democratica. Bravo Alfano, avanti così fino in fondo". Così Roberto Maroni su Facebook, commentando le decisioni del presidente del Consiglio, dopo il colloquio con Giorgio Napolitano.



Cicchitto: "Da Monti una scelta politica"

"Avevamo tracciato un percorso con il capo dello Stato che portava a votare al 10 di marzo approvando la legge di stabilità e i provvedimenti ritenuti più indispensabili. E' evidente che questa iniziativa di Monti straccia questo quadro accelerando i tempi delle elezioni e la sua unica spiegazione logica è quella di una scelta politica di fondo. Comunque, per quello che ci riguarda, siamo prontissimi ad approvare la legge di stabilità". Lo dichiara Fabrizio Cicchitto, capogruppo Pdl alla Camera.



Fini: "Da Monti alto senso delle istituzioni"

"La decisione di Monti di dimettersi gli fa onore. Dimostra alto senso di responsabilità istituzionale". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini.



Su Twitter il commento di Casini

"Chi pensava di costringere Monti a galleggiare ora è servito". Lo scrive il leader Udc, Pier Ferdinando Casini su Twitter.



Santanché: "Monti via? Primo risultato per Berlusconi"

Le dimissioni annunciate del premier Mario Monti sono "il primo risultato che ha già ottenuto Berlusconi. Lo ha affermato Daniela Santanchè nel corso della puntata di In Onda su La7. "E' un gesto che apprezzo molto - ha dichiarato -. Dell'ultimo anno di azione di Monti questo è il gesto che apprezzo di più. Ha fatto la cosa giusta".



Senatori Pdl: "Grave scorrettezza di Monti"

-"Da Monti grave scorrettezza, ha governato soprattutto grazie a noi". "E' scorretto che il presidente Monti, nominato da Berlusconi commissario europeo, a capo di un governo tecnico nato solo grazie al nostro senso di Stato, faccia riferimenti subliminali e prenda parte al dibattito politico: chiude in maniera ingloriosa il suo mandato". Lo affermano i senatori Antonio Gentile e Guido Viceconte, già sottosegretari all'economia e alla cultura.