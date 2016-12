Fumata nera per il vertice del Pdl

foto Da video 20:05 - Nulla di fatto al vertice Pdl, che si è chiuso con la diffusione di una nota in cui si annuncia un nuovo incontro programmato per domani. Nel documento redatto si parla di un generico "rilancio del partito contro la sinistra", sottolineando che "le diversità costituiscono un arricchimento". Un cenno alla "linea costruttiva raggiunta per la riforma della legge elettorale, che va fatta con meccanismi equilibrati". - Nulla di fatto al vertice Pdl, che si è chiuso con la diffusione di una nota in cui si annuncia un nuovo incontro programmato per domani. Nel documento redatto si parla di un generico "rilancio del partito contro la sinistra", sottolineando che "le diversità costituiscono un arricchimento". Un cenno alla "linea costruttiva raggiunta per la riforma della legge elettorale, che va fatta con meccanismi equilibrati".

Il progetto di rilancio del Popolo della Libertà, in prossimità delle scadenze elettorali, "mira a rafforzare un centrodestra moderno e competitivo, alternativo alla sinistra, per tornare alla guida del Paese", si legge ancora nella nota.



La riunione tra il presidente Silvio Berlusconi e lo stato maggiore del partito proseguirà domani, alle 13.30, in via del Plebiscito, per definire ogni dettaglio". Restano ancora da definire, in particolare, i nodi di chi candidare a premier, del "Porcellum" e dell'election day.