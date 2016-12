Primarie Pd, ecco come si vota

foto Ansa 08:17 - Tre firme e due euro. Seggi aperti dalle dalle 8 alle 20: ecco tutto quello che bisogna sapere per scegliere il proprio candidato premier del centrosinistra. Finora sono 800mila le persone che si sono registrate, e che, dopo aver ritirato il certificato elettorale negli uffici, andranno direttamente a votare. Ma è anche possibile registrarsi e votare, facendo due file, nei gazebo. - Tre firme e due euro. Seggi aperti dalle dalle 8 alle 20: ecco tutto quello che bisogna sapere per scegliere il proprio candidato premier del centrosinistra. Finora sono 800mila le persone che si sono registrate, e che, dopo aver ritirato il certificato elettorale negli uffici, andranno direttamente a votare. Ma è anche possibile registrarsi e votare, facendo due file, nei gazebo.

QUANDO SI VOTA Le primarie si svolgono domenica 25 novembre 2012, dalle 8 alle 20. L'eventuale secondo turno si svolge domenica 2 dicembre 2012, negli stessi orari. Gli elettori che alle 20 del giorno delle votazioni si trovano ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare anche oltre il termine predetto.



CHI PUO' VOTARE Possono votare i cittadini italiani e chi compie 18 anni entro il 25 novembre 2012, i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia e i cittadini di altri Paesi in possesso di regolare permesso di soggiorno e di carta di identità . I cittadini italiani residenti all'estero potranno votare online sul sito 'Primarieitaliabenecomune.it'.



COME VOTARE E' possibile preregistrarsi online sul sito 'Primarieitaliabenecomune.it' e poi andare all'ufficio elettorale di appartenenza, ricercabile sullo stesso sito, a ritirare il certificato con cui votare. Oppure andare direttamente nell'ufficio elettorale e mettere tre firme, passaggio necessario anche online: una per dichiarare di riconoscersi nella Carta d'intenti, un'altra come liberatoria alla privacy per formare l'albo degli elettori del centrosinistra e una terza che autorizzi il comitato del centrosinistra ad inviare in futuro mail su iniziative o appelli della coalizione. Dopo aver versato un contributo di almeno 2 euro, si riceve il certificato di elettore della coalizione di centrosinistra con cui andare al seggio, muniti di documento di identità e tessera elettorale. Per chi non vuole preregistrarsi, sara' possibile fare tutto al gazebo, dove ci saranno due file, una per chi deve solo votare e l'altra per chi deve anche registrarsi.



DOVE SI VOTA Ogni elettore vota solo nel seggio che include la propria sezione elettorale esprimendo un'unica preferenza in corrispondenza del candidato prescelto. Non sono ammessi al voto per le primarie coloro che non abbiano sottoscritto la Carta di intenti della Coalizione di centro sinistra 'Italia Bene Comune' o coloro che svolgano attività politica in contrasto con la coalizione di centro sinistra.



I SEGGI Restano aperti domenica 25 novembre 2012 (e in caso di ballottaggio il 2 dicembre) dalle 8 alle 20. Son composti da un presidente e da due scrutatori assicurando nel seggio una reale pluralità di presenze politiche. Ciascun candidato potrà designare rappresentanti di lista.