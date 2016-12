foto LaPresse Correlati Pensioni,sindacati in piazza

Esodati, c'è copertura finanziaria 20:53 - "Noi abbiamo lavorato bene, ma qualcuno ha cambiato idea rispetto alle posizioni che aveva assunto durante gli incontri". Ma secondo il ministro del Welfare, Elsa Fornero, "E' anche possibile cambiare qualcosa della riforma, nessuno dice che è intoccabile". "Io - sottolinea invece - rivendico che questa riforma ha un suo equilibrio e una sua valenza generale perché guarda a molti aspetti del mercato". - "Noi abbiamo lavorato bene, ma qualcuno ha cambiato idea rispetto alle posizioni che aveva assunto durante gli incontri". Ma secondo il ministro del, Elsa, "E' anche possibile cambiare qualcosa della, nessuno dice che è intoccabile". "Io - sottolinea invece - rivendico che questa riforma ha un suoe una sua valenza generale perché guarda a molti aspetti del mercato".

"Ho promesso che mi impegnerò poiché la norma non poteva contenere tutti quelli che rischiano il posto di lavoro in prossimità della pensione", così il ministro sulla vicenda degli esodati. "Abbiamo sentito cifre - aggiunge - che non sono pervenute ufficialmente. Il ministero le cifre le ha date a seguito di un lavoro tecnico preciso".



"Esodati creati dalle imprese"

"Gli esodati li creano le imprese che mandano fuori i dipendenti, sul tema pensionistico pubblico, a carico della collettività", commenta poi Fornero. Su questa tematica, ribadisce, "bisogna trovare un equilibrio".



"O passa riforma o andiamo a casa"

"Finora abbiamo ricevuto critiche per 'troppa incisività' o 'troppo poca incisività' ma su una cosa siamo decisi: andremo in Parlamento e se la riforma non dovesse passare andremo a casa", è l'ultimatum del ministro.



"Manca un censimento per la patrimoniale"

"Voglio ricordare che in Italia manca un censimento dei patrimoni". Lo ha detto il ministro del Lavoro nel corso del convegno in Calabria, commentando così la proposta fatta da Pier Luigi Bersani. "Questa - ha aggiunto - è una ragione di difficoltà per applicare una patrimoniale".



Dura reazione degli industriali: "Parole assurde"

Per Confindustria le dichiarazioni del ministro Elsa Fornero per cui "gli esodati li creano le imprese" destano "sorpresa e sgomento". "Queste parole - commenta viale dell'Astronomia - danno una rappresentazione del mondo delle imprese che non solo non trova riscontro nella realtà, ma è anche offensiva".