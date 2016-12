foto LaPresse 10:29 - La cittadinanza e' senza senso? 'Senza senso sono le tue parole': la nuova provocazione di Beppe Grillo questa volta si e' ritorta contro lo stesso comico genovese contestato pesantemente sul suo Blog. Una rivolta in piena regola con accuse pesanti: ''Razzista, fascista''; e con l'invito a fare le valigie. - La cittadinanza e' senza senso? 'Senza senso sono le tue parole': la nuova provocazione di Beppe Grillo questa volta si e' ritorta contro lo stesso comico genovese contestato pesantemente sul suo Blog. Una rivolta in piena regola con accuse pesanti: ''Razzista, fascista''; e con l'invito a fare le valigie.

E' accaduto che Grillo se ne sia uscito, a sorpresa, sul suo Blog, bocciando lo 'ius soli' per i figli degli immigrati: La cittadinanza - ha detto - ''e'senza senso''. ''O meglio - ha argomentato - un senso lo ha. Distrarre gli italiani dai problemi reali per trasformarli in tifosi.



Da una parte i buonisti della sinistra senza se e senza ma che lasciano agli italiani gli oneri dei loro deliri. Dall'altra i leghisti e i movimenti xenofobi che crescono nei consensi per paura della 'liberalizzazione' delle nascite''. ''Ma stiamo scherzando? - ha ribattuto subito Andrea C. da Milano - il M5S non e' e non sara' mai un covo di FASCISTI e RAZZISTI. Chi ha scritto questo messaggio dovrebbe chiedere scusa ed andarsene dal movimento ...''.



''Piu' tempo passa piu' deludi - gli ha fatto eco Giacomo Piromalli da Roma -, e' un peccato perche' non so chi votare e tu ti stai sforzando di dimostrare che il movimento a 5 stelle non puo essere un'alternativa valida se dietro c'e' uno che ne muove le fila che scrive queste cose. Se non vuoi affossare il movimento 5 stelle con queste cose astieniti o tirati fuori dal movimento che hai fatto nascere''. ''Beppe ma come fai a dire cose del genere? sicuramente non e' una necessita' per il paese...ma ci sono ragazzi nati in italia, figli di stranieri che vivono qui, parlano italiano, vanno a scuola ecc ecc, e non hanno la cittadinanza. Mentre ci sono persone sparse per il mondo, figli di italiani, ma che non sanno niente del nostro paese ed hanno la cittadinanza..com'e' questo accettabile?'', ha scritto Marco.



Sconcertato ma anche arrabbiato Dario Ditano da Torino: ''Cazzo Beppe le ultime stime del movimento erano intorno al 7%, ora scenderanno di brutto dopo sta sparata.. Ma come ti e' venuto in mente?!?!?! La cosa positiva in compenso, e' che non sei stato ascoltato dal movimento''. E Veronica: ''Caro Beppe Grillo hai proprio toppato. Cosa ti fa pensare che una non priorita' tua lo sia per tutti? Evidentemente non hai mai provato la sensazione di vivere in un paese che non fosse il tuo e desiderare di essere accettato dalla comunita'... mi dispiace ma e' un discorso provinciale e mediocre quello che fai''.



Anche il Pd e Fli hanno dato addosso a Grillo. ''E' fuori di testa'', ha tuonato Livia Turco, responsabile immigrati del Partito democratico. La cittadinanza e' un questione di ''giustizia e civilta'', ha sottolineato Fabio Granata - del partito di Fini - che ha bollato come ''qualunquista'' il comico Genovese. ''Popuilista reazionario'', gli ha mandato a dire anche Il Futurista che ha definito le sue '''posizioni becero-leghiste, rozze e semplicistiche''.