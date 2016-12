Vacanze pagate, Malinconico si dimette

foto LaPresse Correlati Le fatture pagate

L'hotel dello "scandalo" 19:59 - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Carlo Malinconico, si è dimesso. La decisione dopo un colloquio con il premier Monti a Palazzo Chigi. "Il presidente del Consiglio - recita una nota di Palazzo Chigi - nell'accettare le dimissioni, ha manifestato al sottosegretario Malinconico il suo apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato nell'anteporre l'interesse pubblico ad ogni altra considerazione". - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Carlo Malinconico, si è dimesso. La decisione dopo un colloquio con il premier Monti a Palazzo Chigi. "Il presidente del Consiglio - recita una nota di Palazzo Chigi - nell'accettare le dimissioni, ha manifestato al sottosegretario Malinconico il suo apprezzamento per il senso di responsabilità dimostrato nell'anteporre l'interesse pubblico ad ogni altra considerazione".

"Il presidente Monti - si legge ancora nella nota - ha inoltre ringraziato il sottosegretario per il suo contributo al lavoro del governo, pur nella brevità del suo incarico".



Malinconico: decisione sofferta ma convinta

''E' stata una decisione sofferta ma convinta che ho assunto nell'esclusivo interesse del Paese, pur nella consapevolezza della mia correttezza e buona fede'', ha affermato alcune ore dopo lo stesso Malinconico. - "Mi auguro che questo mio gesto del tutto spontaneo rassereni il clima generale e contribuisca al proficuo proseguimento dell'impegnativa azione di governo", ha aggiunto.



Soggiorni gratis, la vicenda

La polemica è esplosa dopo un lussuoso albergo dell'Argentario, il Pellicano. L'ex sottosegretario ha passato nel resort a cinque stelle diversi fine settimana insieme con la moglie tra l'estate del 2007 e la primavera del 2008, e i conti sarebbero stati pagati da Francesco De Vito Piscicelli per conto di Angelo Balducci.



Malinconico, all'epoca segretario generale di palazzo Chigi con Romano Prodi presidente del Consiglio, ha assicurato di avere solo chiesto in un'occasione a Balducci di prenotare per suo conto una stanza al Pellicano, cosa che l'allora presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fece.



Malinconico: "Quando lo seppi mi irritaii"

Il sottosegretario ha riferito di avere pagato parte dei conti dell'hotel e di essersi irritato quando seppe che i precedenti erano stati saldati, immaginando che fosse stato proprio Balducci a farlo. Malinconico ha poi reso noto di avere fatto un bonifico all'albergo chiedendo che fossero considerati "inaccettabili" i pagamenti fatti da altri.



Chi è Malinconico

Avvocato, 62 anni a maggio, Malinconico è professore di diritto dell'Unione europea e ha insegnato sia a Tor Vergata sia a Udine. Nel 1983 è stato nominato consigliere di Stato. Tra le altre cariche ricoperte, quella di capo del dipartimento degli Affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio e di direttore generale dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas.