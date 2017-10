Allarme Pfas in Veneto, Zaia chiede al governo lo stato d'emergenza

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha chiesto la deliberazione dello stato d'emergenza con poteri commissariali per l'allarme Pfas (composti chimici utilizzati in ambito industriale per impermeabilizzare i prodotti) nelle acque regionali. Nella missiva, inviata al premier e ai ministri della Salute e dell'Ambiente, Zaia ribadisce anche lo sblocco dei fondi statali necessari alla realizzazione di nuovi acquedotti.