Alfano: "Resteremo in questo governo Lasciare adesso sarebbe da pazzi"

19:32 - "Noi resteremo in questo governo finché si faranno le cose che diciamo noi". Lo ha detto Angelino Alfano, sottolineando che "abbiamo realizzato tanto di cui andare fieri. Vogliamo andare avanti concretizzando i progetti nei quali abbiamo creduto". E ancora: "Arriva la ripresa e qualcuno parla di sostegno esterno al governo. Noi dobbiamo prendercene i meriti. Ora arriva la ripresa economica e la lasciamo al Pd? Ma di cosa stiamo parlando?".

Con queste parole, il leader Ncd replica a Nunzia De Girolamo, dicendo: "Sembra la barzelletta dei pazzi ed i 99 cancelli". E ancora: "Da segretario del Pdl ho fatto la campagna elettorale del 2013. In quel programma era scritto che avremmo introdotto la responsabilità civile dei magistrati. E lo abbiamo fatto ora con Ncd. C'era scritto eliminare l'articolo 18, e lo abbiamo fatto ora; aiutare la natalità, e lo abbiamo fatto ora consentendo che si desse mezzo miliardo di euro alle neo-mamme. Avevamo scritto che dovevamo eliminare l'Irap progressivamente e abbiamo messo 6 miliardi per lo scorporo dell'Irap dal lavoro".



Poi, tornando sul nodo esecutivo: "Noi romperemo con questo governo quando riterremo che non ci sarà più la possibilità di fare le cose in cui crediamo. Sennò facciamo come la barzelletta dei pazzi che si fermano al novantanovesimo cancello e tornano indietro".



"Noi alternativi al Pd, ma responsabili" - Sulle polemiche dei dem dice: "Se la minoranza del Pd è arrabbiata, se Landini è arrabbiato, se la Camusso è arrabbiata, allora significa che abbiamo fatto bene".



E continua: "Noi siamo alternativi al Pd e, avendo una posizione di responsabilità, fondiamo sui nostri obiettivi la costruzione di una casa politica che ci porta in prospettiva ad essere competitivi con Renzi. Ma non siamo disposti a consegnare alla minoranza del Pd e alla destra di far cadere il governo per consegnarlo a Salvini".



"Lupi, non ci sono stati due pesi e due misure" - Il leader Ncd parla poi del caso Lupi e dice: "Non voglio parlare dei due pesi e due misure del Pd ma parlare di una cosa più scomoda: i due pesi e due misure sono dei grandi giornali e delle grandi tv che non parlano delle cose che accadono ad alcuni e che tendono ad oscurare noi se facciamo bene". E continua: "Il vero problema è l'informazione italiana. Se un problema riguarda il Pd la chiudono in 24 ore. Si ricordano di essere libero solo quando attaccano noi".