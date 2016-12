Affondo di Matteo Renzi contro la Lega: "Sono 20 anni che parlano"

"Sono 20 anni che la Lega dice 'Roma ladrona' ma quando sono andati a Roma si sono trovati di un bene... Abbiamo fatto più cose noi in un anno che loro in 20". Così Matteo Renzi, in un comizio a Vicenza a sostegno di Alessandra Moretti. Quanto ai risultati concreti il premier ha aggiunto: "Se c'è una regione che finalmente sta lavorando per il recupero dei posti di lavoro è il Veneto, se il Veneto tira cresce più della Germania".