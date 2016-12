Voto scambio,M5S: vince la mafia

18:47 - "Renzi e Berlusconi cancellano il voto di scambio politico mafioso". Lo denuncia il M5S sul blog di Beppe Grillo: "Secondo la Cassazione - è scritto -, in base alla nuova formulazione del 416ter, da noi ferocemente avversata, accordarsi per il voto di scambio con un mafioso non è più reato se non viene usato il metodo mafioso". "La mafia ha vinto grazie a Renzusconi", prosegue il post in cui poi si chiedono le dimissioni di Pietro Grasso.