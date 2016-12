16 settembre 2014 Ucraina, la Lega protesta a Strasburgo

"No alle sanzioni alla Russia" Salvini, Buonanno e Fontana manifestano all'Europarlamento. Mentre a Roma il Carroccio chiede un referendum per l'indipendenza del Veneto

14:44 - Da Strasburgo a Roma, giornata di proteste per la Lega Nord. All'Europarlamento il segretario federale, Matteo Salvini, Gianluca Buonanno e Lorenzo Fontana hanno indossato una maglietta per contestare le sanzioni disposte dall'Ue nei confronti della Russia per la crisi ucraina. E Buonanno si è anche esibito in qualche gesto poco "onorevole". A Roma, invece, i deputati del Carroccio hanno chiesto un referendum per l'indipendenza del Veneto.

"Mentre in Scozia si sta per celebrare il referendum per l'indipendenza, nell'illiberale Italia renziana il presidente del Consiglio nella sua passerella programmatica ha ignorato completamente la richiesta di autodeterminazione del popolo veneto", scrivono in una nota congiunta i deputati veneti della Lega Matteo Bragantini, Filippo Busin, Roberto Caon, Marco Marcolin ed Emanuele Prataviera.



Al termine del discorso del presidente del Consiglio, i parlamentari hanno innalzato le bandiere del Veneto e i cartelli con la scritta "Il futuro del Veneto nelle mani dei veneti".



La presidente della Camera, Laura Boldrini, ne ha ordinato la rimozione da parte dei commessi.