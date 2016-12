20:12 - Lega Nord sulle barricate contro l'immigrazione clandestina. Per gli esponenti leghisti lombardi gli immigrati sono già troppi. Così il Carroccio ha ingaggiato alcuni cittadini stranieri che in un spot elettorale rivolgono un appello ai clandestini: "Non venite in Italia. E' un Paese povero e non c'è lavoro".

"Non venite in Italia a fare la fame. Questo è un Paese che sta attraversando una gravissima crisi economica, le cose vanno male da anni anche per noi immigrati. Arrivare da clandestini in Italia vuol dire andare incontro alla miseria e alla disperazione. L'Italia, insieme alla Spagna e alla Grecia è il paese più povero in Europa. Non venite più in Italia, non c'è né lavoro né futuro. Non credete agli scafisti perché sono assassini, e non pagateli: vi prego!". queste alcune delle dichiarazioni degli immigrati nello spot elettorale leghista.



Ad inventarsi tutto è stato il consigliere regionale lombardo e candidato alle Europee, Angelo Ciocca, che afferma: "Un messaggio forte lanciato da immigrati regolari che conoscono la nostra realtà, sconfessando falsi sogni o illusorie promesse di una società occidentale ben diversa rispetto a quella immaginata nei paesi in via di sviluppo".