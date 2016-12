26 gennaio 2014 Silvio Berlusconi, 20 anni in campo Forza Italia e il suo leader celebrano l'anniversario del primo, storico messaggio in cui si annunciava la discesa in politica Tweet google 0 Invia ad un amico

19:54 - Sarà la Puglia a festeggiare i vent’anni della discesa in campo di Silvio Berlusconi, con la nascita di Forza Italia. Al Palatour Perla di Bitritto, nel Barese, grande raduno a livello regionale per chiamare a raccolta aderenti, simpatizzanti, aficionados del partito. "Orgoglio e progetto azzurro", questo il nome dell'evento di domenica 26 gennaio. "Sarà l’occasione – si spiega in una nota – per ricordare i passaggi politici di questi anni".

"L’appuntamento di domenica – afferma Raffaele Fitto – ha un valore di orgoglio e insieme di progetto: ricordare il senso di questi anni per costruire con Silvio Berlusconi il nuovo percorso che deve riportarci a sfidare la sinistra per il governo del Paese". "Oggi come allora, Berlusconi riapre scenari di enorme interesse e speranza per l’Italia moderata, liberale e riformatrice", conclude.