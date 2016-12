17:38 - Nel dibattito sulle riforme protagonista per qualche minuto è stato un canguro di peluche. Lo ha messo sul suo banco in Aula il senatore M5S Maurizio Buccarella, come simbolo della protesta contro la tecnica del "canguro" che ha permesso di accantonare migliaia di emendamenti al ddl del governo. Il gesto non è sfuggito al presidente Pietro Grasso: "I pupazzi non sono ammessi..." e tra i sorrisi l'ha fatto rimuovere.