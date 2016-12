3 luglio 2014 Riforme, Silvio Berlusconi da Matteo Renzi

Guerini: "L'accordo del Nazareno tiene" Al centro del faccia a faccia i nodi ancora aperti della riforma del Senato e la legge elettorale. Il leader di FI "soddisfatto". Grillo: "Renzi incontra il Noto Pregiudicato, e noi?"

14:47 - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si è detto soddisfatto dopo l'incontro con il premier Matteo Renzi. Al centro del faccia a faccia i nodi della riforma del Senato e la legge elettorale. "E' stato confermato l'impianto dell'intesa raggiunta nei mesi scorsi. L'accordo regge", ha fatto sapere il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini. Ok a tempi brevi per la riforma della legge elettorale che sarà incardinata al Senato prima dell'estate.

Berlusconi soddisfatto è determinato a spiegare ai suoi parlamentari, nell'incontro previsto nel pomeriggio, perché Forza Italia non deve venir meno al patto del Nazareno. Chi ha avuto modo di parlare con lui descrive così l'esito della riunione. Nel corso dell'incontro, Berlusconi avrebbe avuto rassicurazione che l'Italicum resterà invariato.



Grillo: "Renzi incontra Noto Pregiudicato, e noi?" - "Il presidente del Consiglio Renzi nonostante i ripetuti solleciti della delegazione del M5S non ha ancora fatto sapere quando li incontrerà per discutere della legge elettorale. Nel frattempo ha incontrato a Palazzo Chigi il Noto Pregiudicato, accompagnato da Gianni Letta, per discutere delle 'riforme'". Così un post sul sito di Grillo che rinvia a uno "streaming" dove però c'è solo una foto di Renzi e Berlusconi con la dicitura "Il Noto Pregiudicato non vuole lo streaming, ci scusiamo per il disagio".



M5S però non chiude al dialogo - "Abbiamo sentito Lorenzo Guerini. Il secondo incontro sulla legge elettorale è stato fissato lunedi' alle 15", scrive su twitter Danilo Toninelli, deputato M5s e componente della delegazione pentastellata che aveva incontrato Matteo Renzi.



Boschi: "Dall'incontro conferma sul Senato non elettivo" - Riforme: Boschi, Renzi-Cav confermano Senato non elettivo - Dopo l'incontro tra Renzi e Berlusconi "al momento resta confermata l'ipotesi" di un Senato non elettivo. Lo ha detto il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, al termine della seduta in Commissione Affari costituzionali. "C'è qualche giorno per affinare le tecnicalità - ha spiegato il ministro - e sono convinta che martedì saremo pronti per affrontare gli ultimi voti".