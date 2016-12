Riforme, Boschi:ok mediazione Chiti

11:33 - Il governo apre alla mediazione proposta da Vannino Chiti di ridurre gli emendamenti al ddl Riforme e arrivare al voto finale a inizio settembre. "Siamo disponibili a trovare ulteriori punti di incontro" per cambiare il disegno di legge, ha detto infatti Maria Elena Boschi. "Per questo avevo visto come favorevole la proposta di Chiti", ma il governo non può "sottostare a un ricatto ostruzionista", ha spiegato in Senato il ministro.