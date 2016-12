Pd, Cuperlo si dimette da presidente Renzi: "Le critiche vanno accettate"

18:41 - Gianni Cuperlo si è dimesso da presidente del Pd. Lo ha annunciato lui stesso durante la riunione della minoranza, in corso alla Camera, leggendo la lettera inviata al segretario Matteo Renzi per motivare la sua decisione. Con Renzi c'erano stati, in particolare, dissidi sulla proposta di riforma elettorale. Il segretario del partito replica: "Le critiche si fanno, come hai fatto tu, ma si possono anche ricevere".

"Non lascio per una battuta" - "Non mi dimetto per livore. E neppure per l'assenza di un cenno di solidarietà di fronte alla richiesta di dimissioni avanzata con motivazioni alquanto discutibili", spiega nella missiva pubblciata su Facebook. "Non mi dimetto - aggiunge - neppure per una battuta scivolata via o il gusto gratuito di un'offesa. Anche se alle spalle abbiamo anni durante i quali il linguaggio della politica si è spinto fin dove mai avrebbe dovuto spingersi, e tutto era sempre e solo rubricato come una battuta".



"Colpito e allarmato da concezione Pd" - "Mi dimetto perché sono colpito e allarmato da una concezione del partito e del confronto al suo interno che non può piegare verso l'omologazione, di linguaggio e pensiero", scrive Cuperlo. E ancora: "Mi dimetto perché voglio bene al Pd e voglio impegnarmi a rafforzare al suo interno idee e valori di quella sinistra ripensata senza la quale questo partito semplicemente cesserebbe di essere".



"Voglio avere la libertà di dire ciò che penso" - "Mi dimetto - conclude - perché voglio avere la libertà di dire sempre quello che penso. Voglio poter applaudire, criticare, dissentire, senza che ciò appaia a nessuno come un abuso della carica che per qualche settimana ho cercato di ricoprire al meglio delle mie capacità".



Renzi risponde: "Critiche vanno accettate" - "Caro Gianni, rispetto la Tua scelta". Matteo Renzi risponde così alla lettera di dimissioni di Cuperlo. "Pensavo, e continuo a pensare, che un tuo impegno in prima persona avrebbe fatto bene alla comunità di donne e uomini cui ti riferisci nella tua lettera. Sono certo che, pur con funzioni diverse, ripartiremo insieme", prosegue il sindaco di Firenze.



"Conosco la fatica che hai fatto nell'accettare la mia proposta di guidare l'Assemblea del Pd, dopo le primarie - continua Renzi -. Con franchezza e lealtà, non me l'hai taciuta. Non volevi farlo, ma hai ceduto alla mia insistenza. In un Partito democratico, le critiche si fanno, come hai fatto tu, ma si possono anche ricevere".



Il segretario del Pd conclude ringraziando Cuperlo: "Ti ringrazio per il lavoro che hai svolto nel tuo ruolo e sono certo che insieme potremo fare ancora molto per il Pd e per il centrosinistra. Ci aspetta un cammino intenso che può finalmente cambiare l'Italia".



