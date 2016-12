Papa: "Uomo schiavo dell'economia" Napolitano: "Dare lavoro ai giovani"

13:14 - "Molti portano ogni giorno il peso di un sistema economico che sfrutta l'uomo, gli impone un 'giogo' insopportabile, che i pochi privilegiati non vogliono portare". Lo ha affermato Papa Francesco all'Angelus in Piazza San Pietro. Il Pontefice ha poi esortato i fedeli a "dare ristoro" e farsi carico dei problemi delle tante persone che vivono in situazioni disagiate, "oppresse da condizioni di vita precarie e da situazioni esistenziali difficili".

Di lavoro ed economia ha parlato anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in visita a Monfalcone (Gorizia). "Se non trovano lavoro i giovani, l'Italia è finita", ha detto il Capo dello Stato rispondendo a un ragazzo che tra la folla gli chiedeva cosa fare non trovando lavoro.