Milano, Berlusconi resta in ospedale Ricoverato per problema al ginocchio

21:04 - Ancora una notte in ospedale per Silvio Berlusconi, da giovedì ricoverato al San Raffaele di Milano per un'infiammazione al ginocchio sinistro. Il leader di Forza Italia sta ricevendo una terapia anti-infiammatoria, che, come hanno accertato i medici, sta facendo effetto. Sabato i dottori decideranno se dimetterlo o meno.

Berlusconi ha effettuato una tac e l'esame ha rilevato un'infiammazione della cartilagine del ginocchio sinistro e uno stato di artrosi compatibile con la sua età, secondo quanto si apprende da fonti dell'ospedale. E' stato poi visitato da Pietro Randelli, ortopedico del Policlinico San Donato, che lo ha seguito anche in passato, oltre al suo medico di fiducia, il primario di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele, Alberto Zangrillo.



Annullato incontro a Torino - Dopo il ricovero al San Raffaele, Silvio Berlusconi ha annullato un incontro elettorale che si sarebbe dovuto svolgere lunedì a Torino. Lo ha reso noto il coordinatore regionale di Forza Italia, Gilberto Pichetto. "Il presidente - ha riferito Pichetto, che ha diffuso una nota - ci ha comunicato di voler provare fino all'ultimo un recupero per lunedì. Crediamo tuttavia sia giusto preservare la sua salute rinviando l'appuntamento in Piemonte ad un'altra data".