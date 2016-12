M5s, sit-in davanti a Montecitorio

16:09 - Dopo aver rinunciato di salire al Quirinale per incontrare il presidente Napolitano, i grillini hanno deciso di riunirsi davanti alla Camera dei Deputati per una sorta di "consultazioni" popolari. Presenti circa un centinaio di persone, che ascoltano i dirigenti del Movimento e contestano le modalità di formazione del futuro governo Renzi. "Hanno paura delle elezioni, perché le vinciamo noi", ha detto il capogruppo alla Camera, Alessandro Di Battista.

E Beppe Grillo scrive sul suo blog: oggi al Colle, "un condannato in via definitiva per truffa fiscale sale dal presidente della Repubblica per discutere il nuovo governo. Incontrerà un signore novantenne e insieme, tra un caffè e un biscotto, parleranno del futuro. Il TUO futuro". Il presidente Napolitano è come un "monarca medievale". "Il Parlamento non ha più significato, le leggi sono fatte con i decreti del governo o da Berlusconi e Renzi in una stanza e la sfiducia al presidente del Consiglio è una fatwa dei segretari di partito", afferma il leader del M5s.