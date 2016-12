Lettera di Matteo Renzi ai fiorentini: "Smentiremo uccelli del malaugurio"

14:14 - "Nella vigilia del capodanno fiorentino, lascio la guida di Firenze chiamato ad altro incarico dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento. Ci metterò il coraggio che - nel bene e nel male - ormai conoscete. So di poter contare sulla vostra amicizia". Lo scrive il premier, Matteo Renzi, in una lettera di saluto ai fiorentini su Fb. "Sarà bellissimo smentire gli uccellacci del malaugurio con l'energia e la serietà del nostro impegno".

"So che, brontoloni o no, i fiorentini fanno comunque il tifo per uno di loro. Indipendentemente da me, comunque, il punto è fare il tifo perché l'Italia torni a sorridere. Io sono certo che ce la faremo", ha aggiunto.



"Candido Firenze a ospitare il G8 del 2017" - "Ho proposto al governo di tenere a Firenze il Summit G8 del 2017. L'Italia come sempre in questi casi potrà fare bella figura proponendo ai leader dei Paesi più importanti del mondo il luogo simbolo del Rinascimento", annuncia il premier.



"Affido Firenze a Nardella, spero per molti anni" - "Care fiorentine, cari fiorentini, dopo cinque anni lascio la fascia tricolore con il giglio, simbolo di questa città". "Affido - sicuramente per le prossime settimane, spero anche per i prossimi anni - a Dario Nardella il compito di guidare la nostra meravigliosa Firenze".