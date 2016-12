15 settembre 2014 La grillina Taverna si scusa con la base per aver stretto la mano a Denis Verdini Su Facebook: "L'ho fatto per educazione ma mi sento uno schifo" Tweet google 0 Invia ad un amico

19:56 - "Vi prego di scusarmi... Ho stretto la mano a Denis Verdini, ho precisato che era solo per educazione, ma nei vs confronti mi sento uno schifo. Scusatemi veramente". Su Facebook va in scena il mea culpa di Paola Taverna, senatrice grillina con un passato da capogruppo a Palazzo Madama e una serie di gaffe memorabili: dalla promessa a Berlusconi ("Prima o poi gli sputo") al video pubblicato dalla stessa Taverna in cui "distrattamente" parcheggia sulle strisce pedonali.