Hackerato il Twitter della Moretti Scambio di oscenità con la Taverna

10:56 - La deputata del Partito democratico, Alessandra Moretti, ha reso noto che nella notte è stato hackerato il suo account Twitter, poi utilizzato per diffondere messaggi osceni. La Moretti ha presentato denuncia alla polizia postale. Sul social appare uno scambio di tweet "fake" di contenuto sessuale con la parlamentare del M5S Paola Taverna, anche lei oggetto dell'attacco degli hacker.

"Un imbecille si è impossessato del mio account tweet", scrive la Moretti su Facebook, ribadendo l'intenzione di presentare denuncia. Lo stesso messaggio viene postato su Facebook anche da Paola Taverna, che dice: "Brutta sorpresa questa mattina: al risveglio scopro che qualcuno ha violato il mio account Twitter scrivendo a mio nome frasi ingiuriose che non mi appartengono. Presenterò una formale denuncia alla polizia postale per risalire agli autori". E ancora: "Sono questi i mezzi con i quali intendete fermare il M5S? Rassegnatevi e vergognatevi".



Quasi tutti irripetibili gli scambi a sfondo erotico ai quali i profili hackerati delle due deputate hanno dato vita nella notte. Tra i tweet apparsi ce n'è uno, proveniente dal profilo Alessandra Moretti, che recita, anche in questo caso con chiaro riferimento sessuale: "@Pdedde vero? Ci hai provato e riprovato ma nulla da fare, non sei brava. Devi migliorare se no ti fanno fuori Beppe e Casa".