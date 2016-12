02:19 - Dal "Vinciamo noi", slogan della campagna elettorale M5s, al "vinciamo poi". Il blog di Beppe Grillo viene invaso da commenti di scherno per il risultato elettorale delle europee a cui si affiancano molti messaggi di sconforto che arrivano anche a chiedere una giornata di lutto nazionale per la "deludente prova". Anche su Twitter spopola la presa in giro dei proclami pentastallati sotto l'hashtag #VinciamoPoi che si afferma subito tra i trend più seguiti.

C'è, ovviamente, chi non demorde e chiede di non credere agli exit poll, c'è anche chi invoca di mantenere la calma, ma la delusione è tangibile tra i "fan" di Grillo che registrano un folto "schieramento" di persone pronte - dicono - a lasciare il paese.



Ma è decisamente in superiorita' numerica la schiera di "troll" che si sta scagliando contro il leader dei 5 stelle ricordandogli anche la "promessa" fatta nelle piazze dei vaffa day: "Beppe - scrivono in molti - avevi detto che o vincevi o andavi a casa. Ora vattene". E c'è anche chi chiede, ironicamente, un collegamento streaming con la casa del leader dei 5 stelle.

Tweet su "#VinciamoPoi"