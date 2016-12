20:11 - "Dicevano che era una televendita. Poi che non c'erano le coperture. Poi le coperture sì, ma non quelle. #Amicigufi ma aspettare venerdì no?". Matteo Renzi posta questo messaggio su Twitter, in riferimento al decreto sul taglio dell'Irpef, che approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Il provvedimento è quello che prevede anche gli 80 euro in busta paga per i redditi fino a 1.500 euro al mese.