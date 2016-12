17:35 - Le parole di Alessandro Di Battista sulla situazione in Iraq "non vanno sottovalutate". Così il vicesegretario del Pd, Debora Serracchiani, commenta il post del senatore del M5S in cui propone trattative con gli integralisti dell'Isis. "Quelle frasi - ha sottolineato - rappresentano un pericolo per la tenuta di principi sui quali non si può transigere e delineano un indirizzo preoccupante della politica estera del M5S".