Il deputato grillino Carlo Sibilia mette ancora in dubbio sbarco sulla Luna

20:35 - Lo sbarco sulla luna, di cui si celebra il 45 anniversario, viene messo in dubbio dal deputato di M5s, Carlo Sibilia, con un tweet. Per lui numerosi "cinguettii" di presa in giro, ma anche assensi con 21 follower che marcano come "preferito" il messaggio di Sibilia, e altri 85 che lo hanno rilanciato. "Oggi - scrive il parlamentare di M5s si festeggia anniversario sbarco sulla #luna. Dopo 43 anni (in realtà sono 45, ndr) ancora nessuno se la sente di dire che era una farsa...".