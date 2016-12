Grillo caccia i senatori dimissionari Altri cinque sono pronti a lasciare

12:00 - Il leader M5S, Beppe Grillo, caccia dal Movimento anche i cinque senatori dimissionari. "Si sono isolati e non possono continuare ad essere rappresentanti ufficiali nelle istituzioni", spiega sul proprio blog. E avverte: "Bencini, Bignami, Casaletto, Mussini e Romani, sono fuori dal M5S".

Le espulsioni dei cinque senatori dimissionari dal gruppo M5s al Senato rischiano di trasformarsi in una vera e propria valanga. Altri cinque senatori, infatti, si sono riuniti per valutare le proprie dimissioni dal gruppo parlamentare dei grillini a Palazzo Madama.



Battista: "Sì a nuovo gruppo al Senato ma ora no numeri" - "Il desiderio è quello ma adesso i numeri non ci sono". Così Lorenzo Battista, senatore espulso dal M5s, sulla possibilità di un nuovo gruppo al Senato. "Penso che alla fine se andranno i migliori - ha proseguito Battista - vedo i miei colleghi che mentono, ma anche lo stesso Grillo. Come quando ha fatto quel post in cui diceva agli iscritti come votare: ha detto una serie di bugie".