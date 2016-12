Condizioni stabili per Pannella dopo l'intervento al Gemelli di Roma

12:07 - Dopo l'intervento subito martedì mattina all'aorta addominale, Marco Pannella ha passato la notte tranquillamente. Il decorso postoperatorio sta procedendo regolarmente. In mattinata il Policlinico Gemelli emanerà un nuovo bollettino medico sullo stato di salute del leader radicale.

Sono in tanti in queste ore a stringersi attorno all'anziano leader radicale in un unico: "Coraggio Marco! Siamo tutti con te". Gli esponenti della politica, compagni e rivali, hanno rivolto a Pannella svariati messaggi di auguri. Lo ha fatto anche il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, il quale si è informato sulle condizioni di Pannella esprimendogli piena solidarietà. Anche il mondo radicale si è stretto attorno al suo capo carismatico: a dare notizia dell'improvviso ricovero di Pannella è stata, infatti, Rita Bernardini sul suo profilo facebook.



Tra i messaggi di incoraggiamento, a sorpresa, quello di Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia): "Coraggio Marco! siamo tutti Con te". Ma anche un oppositore, come Pier Ferdinando Casini, si e' fatto sentire: "Auguri Marco Pannella. E' bello continuare a non essere d'accordo con te". "Forza Marco, ti aspettiamo. L'Italia delle libertà ha ancora bisogno di te", ha sottolineato Riccardo Nencini, segretario Psi e viceministro delle Infrastrutture.