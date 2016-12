13 giugno 2014 Berlusconi rilancia FI: "Siamo in pista Elezione diretta del Capo dello Stato" Intervenendo telefonicamente a un convegno di Forza Italia, il leader del partito ammette qualche difficoltà: "Commessi errori in campagna elettorale, ne faremo tesoro" Tweet google 0 Invia ad un amico

22:49 - "Durante la campagna elettorale delle Europee abbiamo commesso alcuni errori ma sapremo farne tesoro". Ne è sicuro Silvio Berlusconi, intervenuto in collegamento telefonico a un convegno di Forza Italia a Napoli. "Dopo i risultati del voto sappiamo di avere di fronte l'assoluta possibilità di arrivare alle prossime elezioni a convincere tanti italiani a non restare a casa e appoggiare una forza politica come la nostra", ha aggiunto il leader FI.

Referendum sull'elezione del Capo dello Stato - La prossima battaglia di Berlusconi riguarderà l'elezione diretta del Capo dello Stato, da tempo auspicata: "Mercoledì saremo pronti per presentare il referendum che chieda per gli italiani il diritto di eleggere con il proprio voto il presidente della Repubblica", annuncia il leader di Forza Italia.



La delusione per il risultato elettorale non ferma Berlusconi: "Questa prima manifestazione segna il nostro ritornare a combattere, la nostra voglia di reagire e di andare avanti con Forza Italia capace di rinnovarsi e combattere per assicurare a tutti noi un futuro di democrazia e di libertà. Siamo già in pista".



Poi un accenno ai servizi sociali: "Sapete bene che sono in condizioni particolari, devo stare dove vogliono loro", conclude Berlusconi.



"Quando non gioca il Milan tifo Napoli" - Nella lunga telefonata c'è anche spazio per una parentesi calcistica: "La signora Pascale in un'intervista ha svelato un segreto: che il presidente milanista quando il Milan non è in campo tifa Napoli", ha detto Berlusconi.



Pascale: "Io non scendo in campo" - Proprio Francesca Pascale, a margine del convegno di Napoli, smentisce un suo impegno in prima persone in politica: "Assolutamente no, non c'è possibilità di una mia discesa in campo. Già ci ho provato una volta. Per scendere in campo non serve solo la voglia ma anche le competenze: già c'è una persona che scenderà ancora in campo dopo venti anni e si chiama Silvio Berlusconi".